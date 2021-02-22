Во Франции зарегистрировали более 22 тыс. новых случаев заражения COVID-19

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции за минувшие сутки было зарегистрировано более 22 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщает Синьхуа со ссылкой на Управление здравоохранения Франции.

Общее число заболевших во Франции превысило 3,6 млн человек, что является шестым по величине показателем в мире. За сутки в стране зафиксировали еще 160 летальных исходов, жертвами эпидемии уже стали более 84,3 тыс. жителей Франции.

Стремительный рост числа заболевших наблюдается в Ницце на фоне распространения штамма коронавируса, который был впервые обнаружен в Великобритании.

"Нам нужны решительные меры, выходящие за рамки общенационального комендантского часа с 18:00. Либо ужесточение комендантского часа, либо частичный и ограниченный по времени локдаун", - заявил мэр города Кристиан Эстрози в интервью местной радиостанции.-0-