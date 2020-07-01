Во Вьетнаме зафиксировали случаи заражения африканской чумой свиней

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение последних 30 дней в 19 провинциях страны были зафиксированы случаи заражения африканской чумой свиней, сообщает Синьхуа со ссылкой на Вьетнамское информационное агентство.

С начала года в 45 провинциях и городах Вьетнама выявили случаи заражения АЧС, в связи с чем были уничтожены примерно 34 тыс. свиней.

По сообщению информагентства, существует большая вероятность дальнейшего распространения АЧС, что, по-видимому, окажет серьезное влияние на поголовье свиней и поставки свинины. Во всех регионах усилен контроль перевозок живых свиней.

По сообщениям новостного агентства, в прошлом году АЧС свирепствовала в 63 административных районах страны.-0-