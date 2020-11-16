Во Владимирской области России грузовой состав сошел с рельсов

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Владимирской области России на станции Новки-1 сошло с рельсов 12 цистерн с мазутом, пострадал один человек, сообщает ТАСС.
"По предварительной информации, сошло с рельсов 12 цистерн с мазутом, пострадал 1 человек, нарушены габариты двух путей", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области.
В ведомстве уточнили, что инцидент, судя по всему, привел к разливу топлива. Как сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления СК РФ на транспорте, с рельсов сошло 30 вагонов из 54. Сейчас работающие на месте ЧП спасатели пытаются предотвратить возможное возгорание цистерн.
Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после ЧП. На место происшествия выехали начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин, заместитель Владимирского транспортного прокурора, следственно-оперативная группа, должностные лица Горьковской железной дороги.-0-