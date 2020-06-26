Во Владивостоке из-за непрекращающихся дождей затопило улицы

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Владивостоке затопило улицы и начали сходить селевые потоки в результате непрекращающихся дождей, сообщает РБК.

Ливни привели к затруднениям в движении транспорта, превышению уровня воды, отключениям электричества и водоснабжения. Ливневая система не справляется с водой, из-за чего автомобили глохнут посреди улиц. Из берегов выходят местные реки.

На некоторые автомагистрали сошли селевые потоки с сопок и возвышенностей. Как сообщает пресс-служба мэрии Владивостока, зоны подтопления взяли под контроль городские службы. Мобильные бригады регулярно чистят ливневки от мусора и грунта, открывают решетки и убирают последствия оползней.

При этом местные власти предупредили, что в течение дня 26 июня в городе может выпасть более 50 мм осадков.

По данным МЧС по Приморскому краю, неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся весь сегодняшний день и первую половину ночи 27 июня. Сильные дожди будут сопровождаться грозами и порывами ветра до 18 м/с.-0-