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21 сентября 2019, 13:21

Во Владивостоке от мощного пожара пострадал крупный торговый центр

Скриншот из видео пресс-службы МЧС РФ
Скриншот из видео пресс-службы МЧС РФ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Владивостоке пожаром повреждены более 1 тыс. кв.м торгового центра "Максим", сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Пожар начался в 6 утра по местному времени в торговом центре на проспекте 100-летия Владивостока, 57 и охватил около 1,5 тыс. кв.м. К настоящему моменту спасатели уже ликвидировали открытое горение.

Особенно сильно огонь повредил верхние этажи здания, включая расположенные там магазины. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

На месте пожара продолжают работать спасатели и спецтехника. Ведется проливка, пожарные ищут скрытые очаги, где может продолжаться тление.

Специалисты испытательной пожарной лаборатории позже дадут свое заключение о причинах и месте начала возгорания.

ТЦ "Максим" - обособленно стоящее пятиэтажное здание с пристройкой, жилых домов и социальных объектов рядом нет. В торговом центре расположен крупный магазин бытовой техники, а также небольшие магазины одежды, обуви, ювелирные салоны, магазины для детей. На момент пожара торговый центр был закрыт.-0-

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