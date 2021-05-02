Во время пожара на АЗС в Душанбе пострадали 29 человек

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана сообщил, что в результате пожара на автозаправочной станции в Душанбе пострадали 29 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию КЧС.

Сильный пожар произошел вечером 1 мая на АЗС, принадлежащей частному предпринимателю. "В результате пожара 29 человек получили травмы различной степени, из них 13 были доставлены в Центральную больницу №3 и 16 - в Национальный медицинский центр "Шифобахш". После обследования врачами 22 пострадавших были отпущены домой, до настоящего времени четыре человека были прооперированы, двое находятся в тяжелом состоянии", - сообщает КЧС.

По информации Министерства внутренних дел Таджикистана, пожар на АЗС мог произойти из-за несоблюдения требований пожарной безопасности.-0-