Во время стрельбы в Чикаго погибла офицер полиции

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офицер полиции погибла в результате стрельбы в районе Саут-Сайд в Чикаго (штат Иллинойс, США), еще один полицейский находится в критическом состоянии. Об инциденте пишет газета Chicago Tribune со ссылкой на правоохранительные органы.

Субботним вечером около 21.30 по местному времени неподалеку от 63-й улицы началась стрельба. В результате тяжелые ранения получили двое полицейских, они доставлены в больницу. Позже представитель пожарной службы Чикаго Ларри Лэнгфорд уточнил, что одна из пострадавших скончалась.

Подозреваемый также был ранен и доставлен в больницу. Представитель полиции уточнил, что два человека находятся под стражей.-0-