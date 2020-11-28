Во время стрельбы в торговом центре в Калифорнии погибли два человека

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпитализированный после стрельбы во время "черной пятницы" в торговом центре в городе Сакраменто в Калифорнии (США) умер, всего погибло два человека, сообщает РИА Новости.

Ранее телеканал ABC сообщал о факте стрельбы в торговом центре во время "черной пятницы". Тогда сообщалось, что один человек погиб и один госпитализирован. Стрельба разразилась в торговом центре Arden Fair Mall внутри здания, где находилось много людей. По данным СМИ, после инцидента покупателей эвакуировали из торгового центра. Подозреваемый скрылся, его разыскивает полиция.-0-