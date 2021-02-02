Военные Мьянмы объявили о формировании Государственного административного совета

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Мьянмы анонсировали формирование нового органа власти - Государственного административного совета. Об этом со ссылкой на газету The Myanmar Times сообщает ТАСС.
Членами совета станут 11 человек. Его главой назначен Мин Аун Хлаин - главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы.
Как отмечает газета, в соответствии с 419-м разделом Конституции 2008 года в случае передачи ему власти он имеет право выполнять полномочия законодательной, исполнительной и судебной ветвей.-0-