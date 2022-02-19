Военный политолог: США нужен хаос в Европе

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США нужен хаос в Европе, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин, сообщает БЕЛТА.

"В любом случае санкционное давление будет оказываться как на Республику Беларусь, так и на Российскую Федерацию. В этом нет никакого сомнения, - сказал Андрей Кошкин. - Если кто-то думает, что мы будем тихо вести себя и выполнять требования, связанные с отводом войск, разоружением и так далее, то якобы не последуют санкции. Санкции последуют".

Военный политолог констатировал: "США нужен хаос в Европе. Его не удалось создать военным путем в информационно-пропагандистском ключе".-0-