Военный вертолет серьезно пострадал при жесткой посадке на борт эсминца в Италии

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многоцелевой вертолет AgustaWestland SH.101 Merlin серьезно пострадал при жесткой посадке на борт эсминца Caio Duillio в Италии, сообщает интернет-издание Cittadellaspezia .

Вертолет выполнял тренировочный полет в темное время суток. При посадке машина завалилась на бок, что повлекло разрушение несущего винта. Благодаря работе экипажа на палубе удалось избежать пожара. Причины инцидента уточняются.

На борту вертолета находилось шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

AgustaWestland SH.101 — основной вертолет итальянского флота. Его выпускают в двух модификациях – противолодочной и многоцелевой.

Эсминец Caio Duillio ввели в строй в 2011 году. Среди вооружений корабля - артиллерийские установки разных калибров, торпеды и противокорабельные ракеты.-0-