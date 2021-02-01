Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро в Брюсселе - есть пострадавшие

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате нападения мужчины с ножом в метро Брюсселя две женщины получили ранения и травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местной полиции.
Причиной инцидента стала бытовая ссора. Мужчина нанес несколько ударов ножом своей сожительнице в вагоне метро. Убегая, он толкнул беременную женщину, которая получила травмы.
Из-за произошедшего станция была закрыта более четырех часов. После проведения розыскных мероприятий полиция задержала нападавшего.-0-