Восемь человек погибли при взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек убиты сегодня в сомалийской столице Могадишо при взрыве заминированной машины недалеко от международного аэропорта, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника городской службы скорой медицинской помощи Абдыкадира Абдирахмана.

По его словам, целью террористов была автоколонна, в состав которых входили бронированные автомобили.

В свою очередь сомалийский новостной портал "Губджуг ньюс" передает, что взрыв был направлен против колонны автомобилей компании, которая занимается в Могадишо перевозками сотрудников ООН. Он отмечает, что атака была совершена вблизи северной части аэропорта. Власти уже возложили ответственность за нее на террористическую группировку "Аш-Шабаб".-0-