Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Псковской области

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 февраля на трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района около деревни Руда. Погибли восемь человек - предположительно это граждане Украины. Еще двое госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу. Как рассказали ТАСС в комитете по здравоохранению Псковской области, один из них - гражданин Беларуси, другой - Украины.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-