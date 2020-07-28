Восстановить прежний объем авиаперевозок в Париже смогут не раньше 2024 года

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже после резкого сокращения числа авиаперевозок, вызванного ограничениями из-за пандемии коронавируса, прежний объем перелетов будет восстановлен только после 2024 года. Такой прогноз сделала группа компаний ADP, управляющая парижскими аэропортами, сообщает французская международная радиостанция RFI.

"Это впервые за последние 50 лет, когда по сектору воздушных перевозок нанесен такой сильный удар, и уже признано, что восстановление будет постепенным: возвращение к уровню перевозок 2019 года ожидается между 2024-м и 2027-м годами", - сказал генеральный директор ADP Огюстен де Романе.

Отмечается также, что группа ADP в первом полугодии зарегистрировала чистый убыток в размере 543 млн евро, тогда как по итогам прошлого года у компании была прибыль в 250 млн.

Группа ADP управляет парижскими аэропортами Руасси - Шарль-де-Голль, Орли и Ле-Бурже.-0-