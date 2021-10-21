ВОЗ: более 80 стран могут не справиться с задачей вакцинировать 40% населения до конца года

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 государств рискуют не справиться с намеченной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) задачей вакцинировать от коронавируса не менее 40% населения к концу текущего года. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщил ТАСС.

Он напомнил, что ВОЗ поставила ранее в качестве цели добиться 40% охвата населения вакцинацией от COVID-19 в каждом государстве к концу 2021 года. По словам гендиректора, 82 страны рискуют не достичь этой цели, и в основном это связано с недостаточными поставками вакцин. Кроме того, около четверти государств определенным образом ограничено в способности осваивать вакцины, ВОЗ сегодня работает над этими проблемами, констатировал глава организации.

Всемирная организация здравоохранения и ее партнеры выступили сегодня в Женеве с совместным заявлением, в котором призвали страны улучшить защиту медицинского персонала от COVID-19. Отмечается, что с января 2020 года по май 2021 коронавирусная инфекция, по оценкам ВОЗ, могла унести жизни от 80 до 180 тыс. медицинских работников.-0-