ВОЗ: "британский" штамм коронавируса обнаружили в 50 странах и районах

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировано уже в 50 странах и районах, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Со времени первого обнаружения 14 декабря разновидность коронавируса VOC-202012/01 была выявлена в 50 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ", - указывает организация. Отмечается также, что получивший маркировку 501Y.V2 штамм коронавируса, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, "выявлен в 20 странах/территориях/районах в четырех из шести регионов ВОЗ". Кроме того, 9 января Япония уведомила ВОЗ, что новая разновидность B.1.1.28 обнаружена у четырех человек, прибывших из Бразилии.

"Хорошо известно, что вирусы постоянно изменяются, поэтому возникновение этих новых вариантов было ожидаемым", - пояснили в ВОЗ. Обнаружение этих разновидностей, вызывающих у специалистов обеспокоенность, подчеркивает важность "усиления возможностей диагностики и систематического изучения последовательности вируса SARS-CoV-2", а также своевременного предоставления информации мировому сообществу, отмечается в бюллетене.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно в декабре. По мнению ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным ВОЗ, эти штаммы не взаимосвязаны. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове подтвердила на брифинге в Женеве 8 января, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется быстрее, чем обычный вариант.-0-