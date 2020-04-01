ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире скоро достигнет 1 млн

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в мире скоро достигнет 1 млн, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Я глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением инфекции", - сказал глава ВОЗ.

Он отметил, что болезнь присутствует сейчас практически во всех странах. "Количество смертей более чем удвоилось за последнюю неделю, и в ближайшие несколько дней число подтвержденных случаев болезни достигнет 1 млн, а число умерших - 50 тыс.", - добавил он.-0-