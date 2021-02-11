ВОЗ допускает, что COVID-19 начал распространяться в Китае в октябре 2019 года

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают, что новый коронавирус начал распространяться на территории Китая в октябре 2019 года, а не в декабре, как утверждалось ранее. Об этом сообщила на своем сайте газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей организации, информирует ТАСС.

Отмечается, что экспертам из международной миссии ВОЗ удалось установить: в октябре 2019 года в Центральном Китае были госпитализированы 92 человека с симптомами, аналогичными тем, что наблюдаются при коронавирусе. Китайские специалисты в здравоохранении впоследствии проводили тестирование этих пациентов на наличие антител к коронавирусу, которое во всех случаях дало отрицательный результат.

В свою очередь эксперты ВОЗ считают, что результаты тестов могут не отражать реальную картину, так как со временем содержание антител у пациентов могло упасть до уровня, выявить который невозможно. "Необходимы дополнительные исследования", - цитирует газета главу международной экспертной группы по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питера Бена Эмбарека.

Специалисты ВОЗ направили китайским властям запрос с целью провести дополнительные проверки образцов крови, взятых у пациентов, госпитализированных в Центральном Китае в октябре 2019 года.-0-