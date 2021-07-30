ВОЗ не выявила повышенный уровень смертности от штамма дельта

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВОЗ не выявила повышенный уровень смертности от варианта коронавируса дельта. Об этом сегодня на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

Эксперт отметила, что вариант дельта вызывает у организации серьезную обеспокоенность. По ее словам, он более заразен, чем даже вариант альфа. Есть лабораторные исследования, которые свидетельствуют, что этот штамм распространяется быстрее.

"В то же время мы не зарегистрировали повышенный уровень смертности", - отметила ван Керкхове. Она подчеркнула, что вакцинация является наиболее эффективным способом предотвращения заражения, в том числе вариантом дельта.-0-