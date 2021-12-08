ВОЗ: омикрон-штамм может оказать существенное влияние на пандемию

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омикрон-вариант способен оказать серьезное влияние на ход пандемии COVID-19. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Некоторые черты омикрона, включая его глобальное распространение и большое число мутаций, предполагают, что он может оказать существенное влияние на ход пандемии COVID-19", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ напомнил, что омикрон-штамм выявлен уже в 57 странах. "Мы ожидаем, что это число продолжит расти", - констатировал гендиректор.

По его словам, на настоящий момент все еще трудно сказать, каким будет влияние омикрона на пандемию. Этот вариант демонстрирует быстрый рост распространения, хотя на настоящий момент темпы роста в сравнении с другими вариантами трудно с точностью подсчитать. Ежедневно поступают новые данные об этом штамме, и в этой ситуации ученым нужно время, чтобы завершить исследования и интерпретировать результаты.

Согласно данным, поступившим из ЮАР, омикрон усиливает риск повторного заражения, продолжил гендиректор. Вместе с тем требуется больше данных, чтобы прийти к заключению на этот счет. Глава ВОЗ в этой связи призвал к осторожности в выводах до того, пока не будет более полной картины. Он ожидает, что страны представят больше данных в ВОЗ и будут проводить больше наблюдений, тестов и секвенирования. Важное значение имеет тщательный мониторинг ситуации в мире, чтобы понять, превосходит ли омикрон дельта-вариант.

Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что хотя пока нет ответов на все вопросы, это не означает, что "мы беззащитны от омикрона или дельты". В свою очередь руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен заявила на брифинге, что никто не ожидает, что вакцины не будут иметь воздействия на омикрон-вариант.-0-