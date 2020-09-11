ВОЗ: пандемию COVID-19 можно взять под контроль в течение пары лет

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения не знает, когда завершится пандемия COVID-19. Специалисты считают, что человечеству удастся взять под контроль эту болезнь в течение пары лет, сообщает ТАСС.

Режим глобальной чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, который действует до сих пор, ВОЗ объявила 30 января. Эксперты отмечают, что пока они не знают, когда завершится пандемия. При этом они считают, что благодаря глобальным усилиям и современным технологиям болезнь можно будет взять под контроль в течение пары лет.

Отмечается, что странам нужно сосредоточиться на четырех приоритетах. Речь идет о предотвращении массовых мероприятий, создании условий для самозащиты населения от инфекции, поддержке служб здравоохранения и защите уязвимых групп (в том числе пожилых людей и с ослабленным здоровьем).

ВОЗ считает, что за время пандемии коронавирус не стал более заразным. При этом индекс репродукции (среднее число людей, заразившихся от каждого заболевшего) превышает два. Это означает, что у COVID-19 остается эпидемиологический потенциал для распространения. В организации добавили, что об инфекции уже многое известно, что можно использовать для эффективного реагирования на пандемию.-0-