ВОЗ представила группу ученых для изучения происхождения COVID-19

Фото из архива

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения представила научно-консультативную группу для изучения происхождения новых патогенов (SAGO). Об этом сообщается на сайте ВОЗ. Ее цель - разработать глобальную структуру для определения и проведения исследований происхождения новых и вновь появляющихся патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2. В группу вошли 26 экспертов. Они были выбраны из более чем 700 человек. Члены SAGO обладают опытом в различных областях, включая эпидемиологию, здоровье животных, экологию, клиническую медицину, вирусологию, геномику, молекулярную эпидемиологию и других. Команда займется изучением вопроса, мог ли вирус передаться от животных к людям на рынках Уханя или вирус распространился в результате утечки его из лаборатории. Директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, мы очень довольны качеством экспертов, отобранных для SAGO со всего мира, и надеемся на сотрудничество с ними, чтобы сделать мир более безопасным. Он отметил, что понимание происхождения новых патогенов имеет важное значение для предотвращения будущих вспышек с эпидемическим и пандемическим потенциалом и требует широкого спектра знаний.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!