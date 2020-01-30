ВОЗ признала международной ЧС распространение коронавируса в Китае

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил 30 января в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС, сообщает ТАСС.

"Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения, - отметил он. - Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса", цитирует ТАСС слова гендиректора ВОЗ.

Как сообщает агентство, пневмония, вызываемая новым коронавирусом, за почти месяц унесла жизни более сотни человек.

Большинство заболевших — в Китае, но вирус распространился и на другие страны. Случаи заражения коронавирусом подтверждены в Японии, Таиланде, США, Австралии, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Франции, Непале, Камбодже, Германии, Шри-Ланке, а также в ОАЭ, Финляндии, Индии и Филиппинах.-0-