ВОЗ призвала с осторожностью интерпретировать данные о заразившихся коронавирусом

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) считает, что ежедневные данные о заразившихся новым коронавирусом следует интерпретировать с осторожностью, поскольку статистика может включать как новые случаи заражения, так и те, что произошли несколько недель назад, но были выявлены недавно. На это обстоятельство обратил внимание сегодня на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает ТАСС.

"Мы должны быть осторожны, когда делаем выводы на основе ежедневных сводок о числе заболевших", - сказал Майкл Райан. Он призвал не заниматься "интерпретацией крайностей". Комментируя данные, свидетельствующие о резком росте заболевших в Китае за последние сутки, представитель ВОЗ пояснил, что большинство этих случаев относятся к прошлому периоду - дни и недели назад. Кроме того, резкий рост объясняется изменением диагностики случаев и информирования о них. Заболевание может быть диагностировано на основе медицинского осмотра, до получения лабораторного тестирования на коронавирус. Это дает возможность быстрее начать лечение и отслеживание контактов, подчеркнул эксперт. "Поэтому речь не идет о всплеске случаев за один день", - констатировал он.

Сегодня Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что число зараженных с момента вспышки заболевания превысило 59,8 тыс. человек. Таким образом, с 12 февраля инфицированных стало больше сразу на треть - 15,2 тыс. В предыдущие дни число случаев возрастало в среднем на 2 тыс. в сутки.

Майкл Райан сообщил, что за минувшие сутки не произошло резкого увеличения числа заболевших за пределами территории Китая.-0-