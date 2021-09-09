ВОЗ призывает продлить мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о необходимости продлить до конца года мораторий на дополнительные дозы вакцин от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Центра новостей ООН.

"Месяц назад я призвал к глобальному мораторию на бустерные дозы как минимум до конца сентября, чтобы провести в первую очередь вакцинацию наиболее уязвимых людей во всем мире, которые не получили даже первую дозу. С тех пор глобальная ситуация мало изменилась. Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране вакцинировать не менее 40% своего населения", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, третья (бустерная) доза может быть необходима лишь для небольших групп населения с ослабленным иммунитетом. На данный момент ВОЗ выступает против широко использования бустерных доз вакцин, в частности, среди здоровых людей, которые были полностью вакцинированы.-0-