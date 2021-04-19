ВОЗ продлила на три месяца режим ЧС в мировом здравоохранении из-за COVID-19

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на три месяца режим чрезвычайного положения в глобальном здравоохранении в связи с пандемией COVID-19. Об этом доложил Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.

"Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета", - отмечается в заявлении.

Кроме того, странам рекомендовано не требовать доказательств вакцинации при международных поездках, "учитывая ограниченные, хотя и растущие свидетельства относительно действенности вакцин в снижении передачи (COVID-19. - Прим. ТАСС) и сохраняющееся неравенство в распределении вакцин в мире".-0-