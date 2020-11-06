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06 ноября 2020, 13:46

ВОЗ рекомендует мировому сообществу готовиться к новой пандемии

Фото из архива
Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения считает, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой пандемии. ВОЗ рассматривает эту тему как одну из ключевых для обсуждения на возобновляющей свою работу 9 ноября в формате телеконференции 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщает ТАСС.

Как отмечает ВОЗ в заявлении, распространенном в Женеве в преддверии форума, мировому сообществу необходимо готовиться к новой пандемии уже сейчас. "Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением COVID-19", - отметили в организации.

На 73-й ассамблее, первая часть которой проходила в Женеве 18-19 мая, планируется принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении. В проекте документа к странам содержится призыв отдать приоритет на высшем политическом уровне улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям. Говорится также о необходимости обеспечить надлежащее вознаграждение профессионалов здравоохранения, о том, что важно вести подготовку медперсонала и повышать роль работников здравоохранения на местах.

ВОЗ исходит из того, что мировому сообществу по силам победить COVID-19 силой науки и солидарности. По мнению организации, ассамблея также призвана подтвердить, что мировое сообщество, несмотря на пандемию, не отступит от решения ключевых задач в сфере здравоохранения, включая иммунизацию, улучшение здоровья пожилых людей, борьбу с туберкулезом и гриппом. На форуме будет обсуждаться 10-летний план борьбы с тропическими болезнями, а также проблемы менингита, эпилепсии и других неврологических расстройств, вопросы питания детей и матерей.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. Сессии проводятся ежегодно, в них принимают участие делегаты всех 194 стран - членов ВОЗ. Основная функция ассамблеи - определение глобальных политических направлений работы организации. Проходившая в мае первая часть Всемирной ассамблеи здравоохранения была посвящена борьбе с COVID-19. Двух дней форума было недостаточно для обсуждения других актуальных вопросов. Ассамблея приостановила работу, приняв решение продолжить ее позже.-0-

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