ВОЗ считает, что ситуация с COVID-19 в мире ухудшается

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус сообщил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, и большинству стран пока не удалось взять ситуацию под контроль. Об этом он заявил при информационной панели стран-членов организации, пишет The Guardian.

"В большей части мира вирус не находится под контролем. Становится хуже. Сейчас в ВОЗ зафиксировано более 11,8 млн случаев COVID-19. Более 544 тысяч жизней потеряно. Пандемия по-прежнему ускоряется", - сказал Гебреесус.

По его словам, за последние шесть недель общее количество случаев удвоилось.

Глава ВОЗ отметил, что коронавирусная инфекция разрушила системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира, а страны, которые приняли успешные меры, не имеют большие средства.-0-