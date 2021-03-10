ВОЗ считает побочные эффекты вакцин от COVID-19 ожидаемой реакцией организма

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены подкомитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин изучили сообщения о схожих с симптомами гриппа побочных явлениях, которые отмечаются у некоторых пациентов после получения прививки от COVID-19. Эксперты заявляют, что симптомы не опасны и являются ожидаемой реакцией организма на вакцину, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Члены подкомитета ВОЗ изучили данные, полученные в ходе клинических испытаний, и сравнили их с поступающими из нескольких стран сообщениями о побочных явлениях. Речь идет о таких симптомах, как головная боль, слабость, мышечные боли, температура и озноб. Они могут проявляться в слабой или умеренной форме и обычно проходят в течение нескольких дней. Подобные явления чаще отмечаются у пациентов в возрасте до 55 лет.

Члены подкомитета ВОЗ подчеркивают, что схожие с гриппом симптомы могут быть проявлением иммунной реакции на любую прививку. Что касается вакцин от COVID-19, то подобные побочные эффекты, по их мнению, вполне ожидаемы. Специалисты ВОЗ по-прежнему рекомендуют делать прививки, учитывая показатели их безопасности и эффективности. В настоящее время эксперты не считают нужным вносить изменения в уже разработанные рекомендации.

Вместе с тем они советуют информировать пациентов о возможной реакции, похожей на симптомы гриппа, и предоставлять им в случае необходимости медицинскую помощь. Эксперты подчеркивают: описанные побочные явления, проявившиеся после введения первой дозы вакцины, не должны быть препятствием для введения второй дозы.

В ВОЗ призывают страны и дальше отслеживать сообщения о реакции на прививки от COVID-19 и наблюдать пациентов, которые получили вакцину. Поступающие данные должны изучаться на национальном, региональном и глобальном уровнях. Впрочем, как отмечают в ВОЗ, эти правила касаются любой кампании по вакцинации.-0-