ВОЗ считает преждевременными сообщения об ослаблении COVID-19

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия набирает обороты - ежедневное число новых случаев достигло нового рекорда: 183 тыс. инфицированных, основная их часть приходится на Северную и Южную Америку. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает Центр новостей ООН.

В целом столь бурный рост показателей связан с тем, что сразу в нескольких густонаселенных странах эпидемия достигла своего пика. Эксперты считают, что расширение возможностей в сфере лабораторных исследований лишь частично объясняет эту статистику, напомнив, что одновременно отмечается и рост показателей госпитализации.

"Мы по-прежнему призываем все страны мира укреплять базовые меры в области защиты здоровья населения, эффективность которых хорошо известна", - подчеркнул глава ВОЗ. По его словам, недавняя новость о том, что стероидный препарат дексаметазон помогает сократить смертность среди больных с тяжелым течением инфекции, обнадеживает. "Теперь встал вопрос о том, как по всему миру нарастить объемы его производства и доставить препарат в те места, где ощущается дефицит этого лекарства", - отметил Тедрос Гебрейесус. Он добавил, что, к счастью, это недорогой препарат, который выпускают фармацевтические предприятия по всему миру, и многие из них заявили о готовности расширить производство. В ВОЗ следят за тем, чтобы страны с наибольшим числом тяжелобольных пациентов были обеспечены препаратом в первую очередь.

Глава ВОЗ еще раз напомнил, что дексаметазон, по данным исследований, помогает лишь тем, кто находится в тяжелом или критическом состоянии. "Мы не располагаем данными об эффективности препарата для лечения легких форм болезни или профилактики осложнений, - подчеркнул гендиректор ВОЗ. - И не забывайте, что дексаметазон может причинить и вред".

Тедрос Гебрейесус также рассказал о том, что ВОЗ помогает странам с приобретением и других предметов, необходимых для борьбы с пандемией. С этой целью создан так называемый Портал снабжения - онлайн-платформа, с помощью которой можно сообщить о нехватке защитных средств, кислорода или какого-либо важного оборудования. 48 стран уже воспользовались этим ресурсом и получили товары общей стоимостью в $92 млн.

В ВОЗ также отслеживают ситуацию с обеспечением населения другими необходимыми медицинскими услугами, и ситуация, как с сожалением констатировал глава организации, крайне тревожная. Две трети государств приостановили кампании по иммунизации, лечение и диагностику неинфекционных заболеваний и оказание поддержки в сфере планирования семьи. Более половины стран не оказывают помощь страдающим психическими или онкологическими заболеваниями и приостановили пренатальные осмотры беременных. "Последствия таких перебоев будут ощущаться еще долгие годы", - подчеркнул Тедрос Гебрейесус. Он призвал страны не только принимать меры для борьбы с пандемией, но и одновременно вкладывать средства в укрепление системы здравоохранения.

Отвечая на вопросы журналистов, эксперты ВОЗ Майкл Райан и Мария Ван Керкхове подтвердили, что некоторые больные ощущают симптомы COVID-19 на протяжении многих недель и даже месяцев после заражения. У некоторых не проходит кашель, приступы слабости и отдышка после незначительной физической деятельности. "Мы еще изучаем причины таких явлений, поэтому я не хотела бы рассуждать на эту тему", - заявила Мария Ван Керкхове. При этом она отметила, что в некоторых случаях при тяжелом течении болезни, возможно, речь идет о повреждении легких, а реабилитация может занять длительное время.

Также открытым остается вопрос, когда именно появились первые инфицированные в Европе. Комментируя сообщение о том, что новый коронавирус был обнаружен в сточных водах в Италии в декабре прошлого года, эксперты ВОЗ уточнили, что речь идет не о живом вирусе, а фрагментах его ДНК. Тем не менее подобные исследования действительно важны, чтобы понять эпидемиологическую обстановку и скорость распространения инфекции.

Что касается сообщений о том, что вирус ослаб и стал менее опасен, о чем, например, заявили недавно итальянские медики, то эксперты ВОЗ пока не могут подтвердить эти данные. Сейчас нет сведений о значительной мутации нового коронавируса, в результате которой он стал бы менее или более опасным или по-другому проявлял бы себя клинически. При этом специалисты ВОЗ сообщили, что находятся на связи с учеными всего мира, отслеживая изменения генетической структуры вируса. Это информация имеет важное значение при оценке эффективности прививки, методов диагностики и мер по предотвращению распространения инфекции.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 9,1 млн, с момента вспышки скончались 472 тыс. человек. Наибольшее число зараженных - в США (2,3 млн), на втором месте - Бразилия (1,1 млн), на третьем - Россия (592 тыс.).-0-