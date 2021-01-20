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20 января 2021, 07:48

ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших из-за коронавируса за неделю

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20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 93 тыс. человек умерли из-за коронавируса в мире за минувшую неделю, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Данные свидетельствуют, что с 11 по 17 января в мире были зарегистрированы 93 882 летальных исхода от COVID-19 (рост на 9% по сравнению с предшествующей неделей), заболели 4 725 025 человек, что на 6% меньше заболеваемости за период с 6 по 10 января.

На минувшей неделе рост смертности был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ. Что касается заболеваемости, то она выросла в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе, а в Америке, Европе и Юго-Восточной Азии уменьшилась. В Северной и Южной Америке заболели более 2,46 млн человек (снижение на 2%) и умерли более 43 тыс. (рост на 15%). В Европе заболели более 1,6 млн (снижение на 15%) и умерли более 37 тыс. (рост на 2%). В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 200 тыс. новых случаев инфицирования, что несколько ниже показателя предыдущих семи дней (снижение на 1%), а число летальных исходов увеличилось более чем на 3,4 тыс. (рост на 4%).

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,5 млн. Далее следуют Бразилия (более 379 тыс. новых случаев), Великобритания (более 339 тыс.), Россия (более 166 тыс.), Франция (более 125 тыс.), Германия (более 124 тыс.), Колумбия (более 114 тыс.), ЮАР (более 111 тыс.), Италия (более 110 тыс.) и Индия (более 107 тыс.).-0-

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