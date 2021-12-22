ВОЗ: в 2022 году будет достаточно препаратов для вакцинации от COVID-19 всего взрослого населения

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВОЗ прогнозирует, что в следующем году в мире будет достаточно вакцин от коронавируса, чтобы можно было уже в первом квартале охватить иммунизацией все взрослое население планеты и сделать бустерные прививки людям, входящим в группы риска. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"По прошествии двух лет мы лучше знаем этот вирус. И на основе этого мы имеем очень эффективные инструменты", - сказал глава ВОЗ. "Есть надежда... Мы должны покончить с этой пандемией в 2022 году", - добавил он. Необходимо "всеобъемлюще применять все инструменты - вакцины и меры в сфере здравоохранения", - отметил Гебрейесус.

По прогнозам ВОЗ, поставки вакцины должны быть достаточными, чтобы вакцинировать в первом квартале 2022 года все взрослое население мира и сделать бустерные прививки населению из группы риска. Вместе с тем, по словам гендиректора, "только к концу года поставки будут достаточными для широкого распространения бустерных прививок от COVID-19 для всего взрослого населения".

Глава ВОЗ обратил внимание на отсутствие равенства в распределении вакцин в мире. "В то время как некоторые страны сейчас осуществляют всеобщие бустерные программы, только половина государств - членов ВОЗ смогли достичь вакцинации 40% своего населения до конца года", - сказал он, назвав в качестве главной причины трудностей на пути к этой цели "перекосы в глобальных поставках" вакцины.

Гендиректор отметил: сейчас в мире "около 20% всех доз вакцины ежедневно используется на бустерные и дополнительные прививки". Как подчеркнул Гебрейесус, отсутствие равенства в доступе к вакцинам в мире "стоило многих жизней". "В 2021 году из-за COVID-19 было потеряно 3,5 млн жизней, умерли больше людей, чем суммарно от ВИЧ, малярии и туберкулеза в 2020 году", - сказал он, напомнив, что каждую неделю коронавирус уносит около 50 тыс. жизней.

По мнению главы ВОЗ, необходимы дополнительные меры для обеспечения равного доступа к вакцинам. Появление омикрон-штамма, по его словам, подчеркивает необходимость скорейшего решения этой задачи. В приоритетном порядке нужно предоставить возможность привиться работникам здравоохранения, пожилым и другим людям, подвергающимся повышенному риску, которые еще не сделали первой или второй прививки.

Гендиректор призвал мировое сообщество отдать приоритет достижению "как можно быстрее" 40-процентного охвата прививками во всех странах и 70-процентного охвата прививками к середине 2022 года.-0-