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02 августа 2021, 09:12

ВОЗ: в странах без вакцин увеличиваетcя риск появления новых штаммов

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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интенсивное распространение коронавирусной инфекции в странах без вакцин увеличивает вероятность появления новых более опасных вариантов вируса, что может привести к снижению эффективности уже существующих препаратов. Поэтому государства с большими запасами вакцин от COVID должны делиться ими с другими странами, говорится в статье спецпосланников гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованной в понедельник в газете "Известия", сообщает ТАСС.

"В то время как многие страны страдают от нехватки вакцин, государства, у которых есть большие запасы этих препаратов, не должны копить их у себя, стремясь охватить все свое население. Это даже не в их интересах - интенсивное распространение вируса в странах без вакцин увеличивает вероятность того, что появятся более трансмиссивные и опасные варианты инфекции, и может привести к тому, что эффективность уже существующих препаратов будет снижена", - сообщается в статье.

Спецпосланники ВОЗ также призывают к тому, чтобы первостепенной задачей мировых сообществ стала вакцинация наиболее уязвимых групп населения - медиков, пожилых, лиц с сопутствующими патологиями. "Стратегия должна учитывать призывы и прогнозы ВОЗ о том, что к сентябрю 2021 года прививку получит по крайней мере 10% мирового населения, к декабрю - уже 40%, а к середине 2022 года - 60%", - говорится в статье. Чтобы достичь этой цели, за четыре месяца нужно вакцинировать 250 млн человек в странах с низким и средним уровнями дохода, в приоритете должны быть медики и люди из групп риска, отметили в ВОЗ.

Многократные призывы ВОЗ и ее партнеров по COVAX максимально эффективно использовать вакцины должны быть услышаны, призывают авторы статьи. В мире распространено около 3 млрд доз вакцин, однако через механизм COVAX из них было распространено только 90 млн. Этим механизмом пользуются порядка 60 государств, но уровень привитых там составляет менее трех процентов, подчеркнули спецпосланники.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.-0-

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вакцинация вирус ВОЗ
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