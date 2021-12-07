ВОЗ высказалась против переливания пациентам с COVID-19 плазмы крови переболевших

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не применять при лечении пациентов с COVID-19 переливание плазмы крови уже переболевших людей, сообщает ТАСС.

Как заявила сегодня женевская штаб-квартира ВОЗ, ранее на этот метод возлагались надежды, однако имеющиеся на настоящий момент данные говорят о том, что он не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких.

Подчеркивается, что "переливание кровяной плазмы выздоровевшего от COVID-19 не рекомендуется пациентам с COVID-19". "Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что оно (переливание кровяной плазмы. - Прим. ТАСС) не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени", - констатировали в организации.

В этой связи ВОЗ "настоятельно не рекомендует" переливать плазму выздоровевших людей пациентам, заболевание которых не является тяжелым. Она также не рекомендует применять такое переливание при лечении тяжелобольных и находящихся в критическом состоянии людей. Исключение составляют "рандомизированные контролируемые исследования".

Соответствующие рекомендации разработала группа международных экспертов, пояснили в ВОЗ. Они основывают свои выводы на результатах 16 исследований, проведенных с участием 16 236 пациентов. "Тщательно изучив всю информацию, эксперты пришли к заключению, что практически все хорошо информированные пациенты предпочли бы не получать плазму выздоровевших", - отметили в ВОЗ.-0-