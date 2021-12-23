ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от COVID

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от коронавируса, так как в этой возрастной группе мало случаев тяжелых заболеваний. Об этом говорится в распространенном в Женеве заявлении стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации, сообщает ТАСС.

"ВОЗ в настоящее время не рекомендует всеобщую вакцинацию детей и подростков, поскольку количество серьезных заболеваний в этой возрастной группе является низким и не достигнут широкий охват прививками во всех странах среди групп, подвергающихся самому высокому риску тяжелых заболеваний", - говорится в заявлении.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве обратил внимание на отсутствие равенства в распределении вакцин в мире. "В то время как некоторые страны сейчас осуществляют всеобщие бустерные программы, только половина государств - членов ВОЗ смогла достичь вакцинации 40% своего населения до конца года", - сказал он, назвав в качестве главной причины трудностей на пути к этой цели перекосы в глобальных поставках вакцины. Он напомнил, что в Африке трое из каждых четырех работников здравоохранения не привиты.-0-