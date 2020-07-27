ВОЗ: закрытие границ не сможет предотвратить распространение COVID-19

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие границ может являться одной из мер по предотвращению распространения коронавируса, но не будет эффективным само по себе и не является устойчивой стратегией с точки зрения восстановления экономики. Об этом заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"ВОЗ всегда говорила о том, что все меры, касающиеся путешествий, должны внедряться с другими сопутствующими мерами, - подчеркнул он. - Точно так же мытье рук или ношение маски сами по себе не будут эффективными. Речь идет о целом комплексе мер".

"Что касается текущей ситуации, то нужно понимать, что вирус везде, и когда у него будет возможность, он будет передвигаться, - продолжил эксперт. - Также нужно понимать те дополнительные риски, к которым приведет открытие границ, и управлять этими рисками".

Майкл Райан выразил убеждение, что страны не смогут держать свои границы закрытыми. Экономика должна продолжать работу, движение людей, товаров и услуг. Но это нужно делать так, чтобы минимизировать риски.

По мнению Майкла Райана, мировая общественность может столкнуться с ситуацией, когда границы будут то открываться, то снова закрываться. "Полное закрытие международных границ не является устойчивой стратегией для восстановления мировой экономики, - отметил он. - Единого решения здесь не существует, но в этом отношении важно добиться прогресса, причем прогресса, который бы учитывал все риски".

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил, что организация на текущей неделе созовет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям для новой оценки пандемии COVID-19 и получения надлежащих рекомендаций.-0-