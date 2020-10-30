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30 октября 2020, 21:17

ВОЗ зарегистрировала рекордное число случаев коронавируса за сутки

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире приблизилось к 44,9 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 505 тыс., что представляет собой новый рекорд роста заболеваемости за сутки. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 7 тыс., приблизившись к 1,18 млн, сообщает ТАСС.

По состоянию на 18:28 мск 30 октября в ВОЗ поступили сведения о 44 888 869 инфицированных и 1 178 475 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 505 756, а умерших - на 7009. До сих пор рекордным считался суточный показатель в 490 298 инфицированных, зафиксированный 24 октября.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. В Европе ВОЗ за сутки зафиксировала 258 628 новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. На втором месте - Северная и Южная Америка (152 211 случаев), на третьем - Юго-Восточная Азия (58 212).

Больше всего инфицированных, по информации ВОЗ, к 30 октября зарегистрировано в США - 8 763 682. Далее следуют Индия (8 088 851), Бразилия (5 468 270), Россия (1 599 976), Франция (1 250 705), Испания (1 160 083), Аргентина (1 130 533), Колумбия (1 041 935), Великобритания (965 344), Мексика (906 863), Перу (894 928) и ЮАР (721 770).-0-

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