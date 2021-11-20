Возле площади Оперы в центре Парижа вспыхнул пожар

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Парижа возле площади Оперы произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

По его сведениям, пожар начался в сегодня утром по местному времени на 3-м этаже здания на бульваре Капуцинок. Как уточняется, горит помещение одного из находящихся в этом доме бюро. На месте работают пожарные. Спасательные службы в своих соцсетях попросили жителей города избегать периметра вокруг здания.

Как видно на распространенных в соцсетях видеокадрах, пять окон здания охвачены огнем, из других окон этого же этажа идет густой черный дым.-0-