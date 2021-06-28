Возле станции метро в Лондоне произошел взрыв

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел около станции метро Elephant and Castle в центре Лондона, сообщает телеканал Sky News.

Около 70 пожарных пытаются справиться с крупным пожаром, возникшим в результате взрыва. Как сообщили в Лондонской пожарной службе, горят три коммерческих объекта, четыре вагона и телефонная будка.

"Три коммерческих объекта под железнодорожными сводами, а также четыре вагона и телефонная будка полностью охвачены пламенем. Дороги перекрыты, гражданам рекомендуется избегать района происшествия и держать окна и двери закрытыми", - сообщила Лондонская пожарная служба на своей странице в Twitter.

Сообщается, что дороги в районе происшествия будут перекрыты на несколько часов. Информация о пострадавших не приводится, причины инцидента уточняются.-0-