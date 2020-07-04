Впервые в истории Марселя мэром города стала женщина

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель партии "Европа - Экология - Зеленые", врач по специальности Мишель Рубирола 4 июля избрана мэром Марселя, второго города Франции. Трансляцию выборов вел телеканал BFM TV.

Впервые в истории мэром Марселя стала женщина - ранее в течение 25 лет его мэром был представитель правоцентристской партии "Республиканцы" Жан-Клод Годен.

Голосование на должность городского главы проводили муниципальные советники, избранные в ходе второго тура муниципальных выборов. Рубиролу поддерживали "зеленые" и представители левых партий, которые образовали блок "Марсельская весна".

Рубирола набрала 42 голоса, столько же набрал и кандидат от партии "Республиканцы" Ги Тесье. Все решали голоса представительницы французских социалистов, сенатора Самии Шали, которая готова была поддержать Рубиролу только в обмен на пост заместителя мэра, в чем ей было отказано. Первый тур не выявил победителя, перед вторым Самия Шали сняла свою кандидатуру в пользу Мишель Рубирола, что позволило той одержать победу с 51 голосом против 41 у Тесье.

63-летняя Рубирола, обращаясь к жителям, пообещала "положить конец кумовству, созданию политической клиентуры и правлению политических кланов в городе". Среди ее главных планов - "борьба с социальной несправедливостью" в городе. "Мой проект для Марселя - это превращение его в более зеленый, более справедливый и демократический город", - подчеркнула 63-летняя Рубирола, прозванная "Мадонной северных кварталов".

Рубирола происходит из семьи иммигрантов, прибывших в Марсель из Неаполя и Каталонии.-0-