ВПП ООН призвала миллиардеров пожертвовать более $6 млрд на борьбу с голодом

16 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН представила план по борьбе с голодом, в котором продемонстрировала, как инвестиции в размере $6,6 млрд могут спасти 42 млн человек в 43 странах. Об этом заявил исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли, сообщает ТАСС.

В октябре Дэвид Бизли призвал миллиардеров, таких как Илон Маск и основатель корпорации Amazon Джефф Безос, вложить $6 млрд в борьбу с голодом. В ответ на это Илон Маск в записи в Twitter допустил, что сможет пожертвовать организации эту сумму, если будет понимать, на какие цели она пойдет. При этом он подчеркнул, что отчетность должна вестись в открытых источниках, чтобы люди видели, каким именно образом распределяются средства.

"Этот продовольственный кризис является неотложным и беспрецедентным, но его можно избежать. Илон Маск, вы просили о четком плане и полной прозрачности. Вот он. Мы готовы разговаривать с вами и всеми теми, кто серьезно настроен на спасение жизней. Для предотвращения голода в 2022 году требуется $6,6 млрд", - написал Дэвид Бизли в Twitter, прикрепив ссылку на подготовленный ВПП план.

В документе под названием "Разовое обращение к миллиардерам" объясняется, на что ВПП потратит $6,6 млрд в том случае, если миллиардеры пожертвуют эту сумму организации. В частности, из этой суммы $3,5 млрд ВПП планирует потратить на продукты питания и их доставку. Еще $2 млрд уйдут на денежные и продовольственные чеки.-0-