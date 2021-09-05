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05 сентября 2021, 15:00

Врачи объяснили, почему в Европе растет заболеваемость COVID-19 при 70% привитых взрослых

Фото из архива
Фото из архива

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При 70% полностью вакцинированного от коронавируса взрослого населения, как это ранее было зафиксировано в Европе, прекращается экспоненциальный рост заболеваемости. При этом она все равно продолжает расти, только более сглаженно. Об этом РБК заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

"Мы же понимаем, что вакцина защищает не от заражения, а от тяжести, летальных случаев. Вот летальные случаи, я думаю, сойдут потихонечку на нет через месяц. А что касается заболеваемости, нужно иметь порядка 80%, и сначала будут доминировать только легкие случаи, а только потом заболеваемость поползет вниз", - сказал Михаил Щелканов.

Он также подчеркнул, что всю Европу не стоит усреднять, а северную и южную ее части стоит рассматривать в совершенно диаметральном эпидемиологическом отношении. "И Франция с Германией абсолютно разные, и возьмите страны Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). Германия неплохо справляется: там народ дисциплинированный и есть доверие правительству. Южная Европа хуже справляется, возьмите ту же Испанию, Италию", - отметил врач.

Михаил Щелканов добавил: когда уровень иммунной прослойки достигнет 80-85%, заболеваемость выйдет на плато и начнет сокращаться.

Как заявил врач-инфекционист, главный врач медицинского центра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков, среди привитых от COVID-19 меньше тех, кто тяжело болеет, или летальных исходов, чем среди невакцинированных, минимум в четыре раза. "Ни одна вакцина в мире не гарантирует, что этот человек не заболеет этой инфекцией. Эффективность вакцин от коронавируса, которые сейчас используют, выше 70%. И в зависимости от того, какая это вакцина, 20-30% населения могут заразиться этой инфекцией", - сказал Евгений Тимаков.

По словам врача, дельта-штамму, который циркулирует в Европе и в России, нужно меньшее количество вирусов, чтобы заразить, он более плотно соединяется с рецепторами и активнее поражает детей. На рост заражения, по мнению врача, влияет и изменчивость дельта-штамма, который научился обходить иммунные барьеры.

"Еще проблема в том, что иммунитет должен держаться на постоянной планке, одномоментно. Поэтому люди, которые приобрели иммунитет в первую волну, сейчас уже его теряют, если не вакцинируют организм", - добавил врач.

Доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что вакцинация значительно снижает число заболевших, но не исключает полностью. По его словам, несмотря на возросшую заболеваемость, летальности практически нет. "Яркий пример - Израиль: привито много, заболевает много, а летальных случаев нет. И как ни крути, не 100% привито, а в лучшем случае 60%, значит, остается достаточное количество непривитых, тоже надо помнить", - сказал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Евросоюзе уже более 70% человек полностью вакцинированы от коронавируса. Однако, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе продолжают регистрировать высокое число заболевших COVID-19 за сутки. Это почти 175 тыс. человек, в том числе более 37 тыс. - в Великобритании, 15,8 тыс. - во Франции.-0-

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