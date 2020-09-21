Всекитайская перепись населения стартует 1 ноября

21 сентября, Пекин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. 7-я Всекитайская перепись населения начнется в КНР 1 ноября. Около 7 млн переписчиков обойдут дома и зафиксируют данные опроса.

"Надлежащие проведение переписи может дать полное представление о численности, структуре и распределении населения, а также тенденциях демографических изменений, тем самым обеспечив поддержку для составления карты национальных стратегий развития", - заявил замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, глава Государственного статистического управления КНР Нин Цзичжэ. По его словам, гражданам будет предложено использовать такие мобильные терминалы, как сотовые телефоны для передачи информации о себе и семье.

В ходе переписи будут собраны такие данные о гражданах КНР, как имя, номер удостоверения личности, пол, семейное положение и образование.

Общенациональная перепись населения проводится в Китае каждые 10 лет. Последняя перепись в самой густонаселенной стране мира показала, что численность ее населения увеличилась до 1,37 млрд человек.-0-