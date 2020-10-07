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07 октября 2020, 20:30

Всемирный банк: число крайне бедных людей в мире может возрасти на 150 млн из-за COVID-19

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7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число людей, живущих во всем мире в условиях крайней нищеты, может возрасти на 150 млн человек за 2020 и 2021 годы в связи с вызванным пандемией коронавируса экономическим кризисом. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, который посвящен уровню бедности в мире, сообщает ТАСС.

"Ожидается, что в текущем году впервые за более чем 20 лет масштабы крайней нищеты в мире возрастут в связи с тем, что негативное влияние пандемии COVID-19 усугубляет воздействие конфликтов и изменения климата. В этом году от 88 млн до 115 млн человек могут снова оказаться в условиях крайней нищеты из-за последствий пандемии, а с учетом дополнительного увеличения на 23-35 млн человек в 2021 году общий показатель за два года может составить от 110 млн до 150 млн человек", - сказано в докладе.

По данным Всемирного банка, в текущем году крайняя нищета, при которой люди живут менее чем на $1,9 в день, вероятно, затронет от 9,1% до 9,4% населения мира. Если бы не пандемия, то, как ожидалось, уровень крайней нищеты снизился бы до 7,9% в нынешнем году. Сейчас же он постепенно возвращается к показателю 2017 года в 9,2%.-0-

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