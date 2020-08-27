27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business, сообщает ТАСС.

Всемирный банк (ВБ) принял решение приостановить запланированную на октябрь публикацию рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах мира. Это вызвано необходимостью изучить нарушения, допущенные при сборе данных, говорится в распространенном 27 августа заявлении ВБ.

Публикация рейтинга Doing Business будет приостановлена на время проведения оценки нарушений, отмечается в документе.-0-