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27 августа 2020, 21:13

Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

Фото radiobelarus.by
Фото radiobelarus.by

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business, сообщает ТАСС.

Всемирный банк (ВБ) принял решение приостановить запланированную на октябрь публикацию рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах мира. Это вызвано необходимостью изучить нарушения, допущенные при сборе данных, говорится в распространенном 27 августа заявлении ВБ.

Публикация рейтинга Doing Business будет приостановлена на время проведения оценки нарушений, отмечается в документе.-0-

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