Вспомогательное судно ВМС Ирана затонуло в результате пожара

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операция по спасению вспомогательного судна "Харк", загоревшегося сегодня в районе иранского порта Джаск в Оманском заливе, не увенчалась успехом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы ВМС Ирана.

"Несмотря на 20 часов напряженных усилий и применения морских средств для оказания помощи, спасательная операция для учебного вспомогательного судна "Харк" не увенчалась успехом, оно затонуло около порта Джаск", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что экипаж удалось эвакуировать на берег, пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются.

В ночь на среду на судне начался пожар. Оно принадлежит ВМС Ирана, выполняло учебную миссию в Персидском заливе.-0-