Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на северо-востоке Китая

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в лесопарке в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официальное заявление Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.

В общей сложности 11 диких птиц умерли от птичьего гриппа H5N6 в лесном парке Чанбайдао в городском округе Шэньян (провинция Ляонин), где обитала 291 птица.

Местные власти запустили механизм экстренного реагирования, уничтожили 280 диких птиц и произвели дезинфекцию района.-0-