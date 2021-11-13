Вспышка сальмонеллеза в Канаде: заболели около 50 человек

Фото globalnews.ca
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 50 человек заболели сальмонеллезом в пяти регионах Канады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное на сайте канадского министерства здравоохранения заявление.
"Минздрав Канады расследует причины вспышки сальмонеллеза в пяти регионах: Британской Колумбии (18 случаев), Альберте (18), Саскачеване (3), Манитобе (6) и Онтарио (1)", - сказали в ведомстве.
Пострадавшим от 9 до 89 лет. Госпитализированы три человека, смертельных случаев не зафиксировано. Специалисты проводят расследование по выявлению возможных зараженных продуктов питания.-0-