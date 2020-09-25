Вторая волна COVID-19 накрыла 10 стран Европы - ученые

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые разработали математическую модель развития второй волны COVID-19 в Европе. Как отмечается в работе, которая опубликована в научном журнале Scientific Reports, коронавирусная инфекция с новой силой накрыла уже по меньшей мере 10 европейских государств, сообщает телеканал "РЕН ТВ".

Среди стран Европы, в которых началась вторая волна коронавируса, - Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Греция, Нидерланды, Сербия, Словакия, Словения и Испания.

Группа ученых из разных стран ЕС во главе с Джакомо Каччапалья из Университета Клода Бернара в Лионе пришла к выводу, что пик второй волны COVID-19 придется на период с июля текущего года по январь 2021 года. При этом по количеству инфицированных эта волна, как отмечают исследователи, будет даже больше первой.

Конкретное время пика распространения коронавируса в каждой конкретной стране свое - оно сильно зависит от таких параметров, как первичный показатель инфицирования, уровень заражения, количество внешних и внутренних поездок жителей, а также жесткость принимаемых властями государств мер.

Так, первыми максимальный удар от второй волны COVID-19, по мнению ученых, примут на себя страны, где уже сегодня фиксируются высокие показатели инфицирования. Во Франции и Норвегии пик заболеваемости ожидается в середине-конце сентября, в Италии вирус проявит себя с новой силой, как ожидается, в середине октября. В Финляндии пик прогнозируется в конце октября, в Великобритании - в начале ноября, а в Швеции - в начале следующего года.

По словам ученых, то, насколько масштабной будет вторая волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в разных странах мира, сильно зависит от того, как будут выполняться меры социального дистанцирования, а также осуществляться контроль над локальными очагами заражения. Кроме того, по словам исследователей, отдельное внимание необходимо обратить на меры пограничного контроля. Если указанные меры по противодействию распространения вируса будут реализованы на раннем этапе, то страны смогут справиться со второй волной коронавируса с меньшими потерями по сравнению с первой волной, считают специалисты.

При этом уже сегодня реальная эпидемическая ситуация в некоторых странах отличается от прогнозов ученых. Так, в Германии, Дании и Финляндии статистика заболеваемости заметно ниже прогнозируемой. Это, как отмечается, означает, что власти этих стран принимают адекватные меры по сдерживанию эпидемии, а граждане проявляют сознательность.

В Хорватии, напротив, число инфицированных растет с каждым днем, хотя, исходя из результатов моделирования, страна должна была пройти пик второй волны COVID-19 еще в начале августа.

В качестве основы для моделирования авторы использовали стандартный математический метод ренормализационной группы, позволяющий систематически отслеживать изменения физической системы на разных пространственных масштабах. Это позволит легко скорректировать модель по мере появления новых данных, а также сделать аналогичные прогностические карты для других регионов.-0-